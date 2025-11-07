Operação contra violência com idosos prende 981 suspeitos

Buscando defender a segurança de idosos no Brasil, a Operação Virtude realizou durante todo o mês de outubro 981 prisões de suspeitos e atendeu 21.525 vítimas, de acordo com balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Foram, ao todo, 28.174 procedimentos policiais instaurados e 19.209 boletins de ocorrência registrados.

A ação envolveu o MJSP, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Senasp, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e órgãos oficiais de Perícia Criminal de todas as unidades federativas do Brasil. Ao todo, R$ 1,8 milhão foi investido pela pasta da Justiça.

Para o secretário nacional de Segurança Pública (Senasp), do MJSP, Mario Sarrubbo, proteger a pessoa idosa é fundamental para assegurar o respeito, a dignidade e os direitos daqueles que contribuíram para a construção da sociedade. “Com o avanço da idade, muitos idosos se tornam mais vulneráveis a diferentes formas de violência. Se tornam reféns de abusos físicos, psicológicos, financeiros, além de serem negligenciados por parte da sociedade”.

Além de prisões e atividades punitivas aos agressores, a operação também realizou palestras de conscientização sobre o tema. Segundo dados do governo, no total, mais de 1,7 milhão de pessoas foram alcançadas pelas palestras e demais ações educativas.

Esta é a terceira edição da operação, a primeira foi realizada em 2023 e a segunda, no ano passado. Todas tiveram investimentos de mais de um milhão de reais. A deste ano foi a que recebeu menos investimento das três ( sendo R$ 2 milhões, na de 2023, e R$ 2,4 milhões, na de 2024), porém foi a que obteve mais prisões, comparada com as anteriores — 200 e 480 prisões, respectivamente.

Como denunciar

Telefone: ligação gratuita para o número 100

WhatsApp: (61) 99611-0100

Telegram: buscar por “direitoshumanosbrasil”

Internet: página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, disponível no site do MDHC

* Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro