Brasília deixará de ser a capital do Brasil; saiba o motivo

O presidente Lula (PT) oficializou, nessa terça-feira (4/11), uma medida de grande impacto simbólico: Belém, no Pará, será a capital do Brasil durante a realização da COP30, a conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU). A transferência temporária da sede do poder Executivo federal ocorrerá entre os dias 11 e 21 de novembro de 2025, período em que a cidade receberá líderes e delegações de todo o mundo.

A decisão foi anunciada como um gesto para reforçar o protagonismo da Amazônia no debate ambiental global. Com a mudança, o governo pretende colocar a floresta e seus desafios no centro das discussões e negociações climáticas, demonstrando o compromisso do país com a agenda de sustentabilidade.

Na prática, a transferência significa que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão se instalar na cidade e que o presidente e seus principais ministros despacharão oficialmente a partir de Belém. A estrutura administrativa essencial para a tomada de decisões do governo será deslocada, transformando a capital paraense no coração político do país durante a conferência.

O que muda na prática?

Essa mobilização do governo federal para a Amazônia, proposta pela deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), envolve uma complexa operação logística e de segurança. Estruturas provisórias serão montadas para abrigar os gabinetes e equipes, garantindo o funcionamento contínuo da máquina pública. O Palácio do Planalto, em Brasília, vai operar com atividades reduzidas.

A presença constante das mais altas autoridades do país na cidade também visa facilitar o diálogo direto com líderes mundiais, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil que estarão presentes na COP30. A expectativa é que a proximidade com a realidade amazônica influencie positivamente os acordos firmados.

A COP30 é o principal fórum global para negociação de políticas de combate às mudanças climáticas. Realizá-la em uma cidade amazônica já era um marco, mas a elevação de Belém à condição de capital temporária amplifica a mensagem que o Brasil deseja enviar à comunidade internacional.

O evento deve atrair dezenas de milhares de visitantes, entre delegações oficiais, jornalistas, cientistas e ativistas, colocando não apenas Belém, como toda a Amazônia sob intensa atenção mundial.

Outras capitais

A mudança não é inédita da história do Brasil. Desde a inauguração de Brasília, o país já teve outras quatro transferências simbólicas de capital:

Curitiba (PR): entre os dias 24 e 27 de novembro de 1969, em plena Ditadura Militar, a capital do Brasil foi transferida para Curitiba para ampliar a propaganda do regime e reforçar o apoio da população local. Além disso, a primeira-dama da época, Yolanda Barboza, esposa do ex-presidente Costa e Silva, era curitibana.

Mombaça (CE): em 25 de fevereiro de 1989, por apenas um dia, Mombaça foi a capital do Brasil em homenagem ao presidente em exercício, Antônio Paes de Andrade, natural da cidade. A data marca a primeira vez que Andrade, presidente da Câmara dos Deputados à época, substituía o então presidente José Sarney.

Rio de Janeiro (RJ): a transferência da capital brasileira para Belém ecoa a mudança feita em 1992 pelo chefe do Executivo da época, Fernando Collor de Mello, para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92 ou Rio-92). Entre os dias 3 e 14 de junho o Brasil recebeu o maior evento sobre meio ambiente feito até aquele momento.

Itu (SP): no dia 15 de novembro de 2017, dia que marca a Proclamação da República do Brasil, o então presidente Michel Temer transferiu a capital do país para Itu por um dia e assinou despachos do gabinete do prefeito. A escolha da cidade se deu pela sua estreita ligação com os ideias republicanos: ela sediou a primeira Convenção Republicana do Brasil em 1873, que lhe conferiu o título de “Capital Nacional do Berço da República”.

