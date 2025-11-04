Barco que hospeda Lula em Belém consome entre 120 e 150 litros de diesel por hora

O barco-hotel Iana III, que hospeda o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Belém nestes dias que antecedem a COP30, não é lá um exemplo de sustentabilidade.

A embarcação consome entre 120 e 150 litros de diesel por hora quando está em navegação, de acordo com fontes consultadas pelo PlatôBR que conhecem de perto sua operação.

A COP30 é o principal evento global sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Chefes de Estado e de governo estarão em Belém nos próximos dias para uma cúpula de líderes que antecede a conferência.

Com capacidade para hospedar até 65 pessoas, o barco usado por Lula pertence a uma empresa de Manaus, no Amazonas, e foi deslocado até Belém para atender o presidente. Nestes dias, está atracado em uma base da Marinha na capital paraense.

Uma embarcação da própria Marinha foi oferecida para acomodar Lula durante os eventos no Pará, mas acabou dispensada por não atender as necessidades do presidente e de sua equipe.

O Palácio do Planalto não informou, ainda, quanto gastará com o aluguel da embarcação.

O Iana III começou a ser utilizado em 2011 e é de propriedade do empresário Iomar Carvalho de Oliveira, com atuação no setor de energia.

O barco, com mais de dez camarotes, sala de jantar, solarium e deck, é alugado com frequência para o governo do Amazonas e para empresas privadas.

Nos períodos em que fica à disposição do governo amazonense, costuma ser usado para que funcionários de órgãos públicos cheguem a municípios do estado que só são acessados pelos que cortam a floresta amazônica. A embarcação não chega a ser luxuosa – quem já esteve a bordo diz que a decoração é simples e que os ambientes internos são sóbrios.

O PlatôBR perguntou à Presidência da República se durante a estadia de Lula o barco está sendo abastecido com diesel convencional ou com biodiesel. Não houve resposta até o momento.