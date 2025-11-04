Frei Gilson: o fenômeno do padre que arrasta multidões

Com milhões de seguidores e transmissões ao vivo que reúnem centenas de milhares de fiéis, o Frei Gilson se consolidou como um verdadeiro fenômeno da evangelização digital no Brasil. O sacerdote católico, membro do carisma Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, transformou as redes sociais em um púlpito moderno, alcançando um público que vai muito além dos muros da igreja.

O principal pilar de sua popularidade é o "Santo Rosário", transmitido às sextas-feiras às 4h pelo YouTube. A iniciativa atrai uma audiência massiva, que busca conforto espiritual e um senso de comunidade antes mesmo do amanhecer, chegando a ultrapassar a marca de 1 milhão de espectadores simultâneos em períodos de grande mobilização, como a Quaresma, quando a transmissão acontece todos os dias.

Por meio de uma linguagem simples e direta, o frade conduz as orações e faz pregações que ressoam com os desafios cotidianos de seus seguidores.

Essa abordagem digital mostra uma adaptação da Igreja Católica aos novos tempos, utilizando a tecnologia para manter e ampliar sua base de fiéis.

As chaves para o sucesso digital

A presença de Frei Gilson é multiplataforma. Além das longas transmissões no YouTube, ele utiliza o Instagram para publicar vídeos curtos com mensagens de fé, trechos de suas pregações e músicas, muitas delas de seu ministério, o Som do Monte. Essa diversificação de conteúdo permite que ele se conecte com diferentes perfis de público em cada rede.

A regularidade das transmissões é outro ponto crucial. Ele estabelece um hábito na rotina de seus seguidores, que passam a contar com aquele momento de oração e reflexão. Essa consistência fortalece o vínculo e a fidelidade da comunidade online.

Os números comprovam o impacto de seu trabalho. Seu canal no YouTube ultrapassa os 8,5 milhões de inscritos, enquanto seu perfil no Instagram conta com cerca de 10 milhões de seguidores (números que seguem em crescimento constante). Esses dados o posicionam, além de um líder religioso, como um dos maiores influenciadores digitais do país.

O alcance de sua mensagem também se reflete fora do ambiente virtual. Os eventos presenciais que contam com sua participação, como missas e encontros de oração, costumam atrair multidões.

