Família de capivaras é flagrada atravessando avenida e encanta motoristas

Um vídeo feito pelo jornalista Luiz Henrique Fogaça, de Tubarão, Santa Catarina, viralizou nas redes sociais nessa terça-feira (29/10) ao mostrar um grupo de capivaras atravessando tranquilamente a Avenida José Acácio Moreira, na região da Beira-Rio.

As imagens mostram os animais caminhando em fila, de forma organizada, enquanto motoristas reduzem a velocidade para permitir a passagem segura. O grupo, que aparenta ser uma família, atravessa a via com calma, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Cena viral destaca convivência com animais urbanos

O registro, além de encantar internautas pela beleza da cena, reforça a importância do cuidado no trânsito em áreas próximas ao Rio Tubarão, onde a presença de capivaras é frequente.

Esses animais costumam se alimentar e descansar nas margens do rio e já se tornaram figuras conhecidas da paisagem local, símbolo da convivência entre a natureza e o ambiente urbano da cidade.