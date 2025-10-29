Megaoperação do Rio: Argentina anuncia controle da entrada de brasileiros

O governo da Argentina decretou alerta máximo em todas as fronteiras com o Brasil nesta quarta-feira (29/10), após a megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro. A medida inclui controle de entrada de brasileiros e a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações narcoterroristas.

Segundo o anúncio, a decisão foi tomada pelo governo de Javier Milei com o objetivo de reforçar o controle e a segurança nas passagens entre os dois países.

A ministra da Segurança Pública argentina, Patricia Bullrich, afirmou que todos os brasileiros que viajarem para a Argentina serão examinados minuciosamente, mesmo que não tenham antecedentes criminais.

"Esse alerta máximo significa observar com muita atenção todos os brasileiros que venham à Argentina, verificando se têm ou não antecedentes, mas sem confundir turistas com integrantes do Comando Vermelho", declarou.

Bullrich destacou ainda que as forças de segurança estão orientadas a impedir qualquer travessia de pessoas que possam estar fugindo de áreas de conflito no Rio de Janeiro.

Na terça-feira (28/10), em entrevista ao jornal La Nación, Bullrich afirmou que o país reconhece oficialmente o PCC e o CV como organizações narcoterroristas. Segundo ela, ambos possuem estrutura armada e atuação organizada, o que justifica o novo enquadramento jurídico.

A ministra revelou que mais de 40 brasileiros ligados às duas facções estão presos em território argentino, sob isolamento e vigilância rigorosa.

O alerta foi motivado pela megaoperação policial no Rio de Janeiro, que mobilizou milhares de agentes e resultou em confrontos violentos com o tráfico. O governo argentino teme que membros das facções tentem fugir para o país vizinho durante o reforço policial no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Com a decisão, a Argentina amplia o controle de fronteiras e se une a outros países da região que vêm endurecendo medidas de segurança contra o avanço do crime organizado transnacional.