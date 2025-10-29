Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Lotofácil 3525, Quina 6865 e outras loterias: números sorteados (29/10)

Caixa também vai sortear concursos da Lotomania 2842, Dupla Sena 2879, Super Sete 765 e +Milionária 298 nesta quarta-feira (29/10), no Espaço da Sorte, em SP

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/10/2025 19:00

compartilhe

SIGA
x
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (29/10) os concursos da Lotofácil 3525, Quina 6865, Lotomania 2842, Dupla Sena 2879, Super Sete 765 e +Milionária 298.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas  acompanha todos os resultados. 

Loterias desta quarta-feira (29/10)

Lotofácil 3525 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:  

Premiação

15 acertos: 
14 acertos: 
13 acertos: 
12 acertos:
11 acertos: 

Próximo sorteio: 

  

Leia Mais

Quina 6865 - R$ 29 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 

Premiação

5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 
2 acertos: 

Próximo sorteio: 

 

Lotomania 2842 - R$ 6,5 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:  

Premiação

20 acertos: 
19 acertos: 
18 acertos: 
17 acertos: 
16 acertos: 
15 acertos: 
0 acerto: 

Próximo sorteio: 

  

Dupla Sena 2879 - R$ 150 mil

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 

2º sorteio: 

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

Próximo sorteio: 

Super Sete 765 - R$ 3,4 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 
Coluna 2: 
Coluna 3: 
Coluna 4: 
Coluna 5: 
Coluna 6: 
Coluna 7: 

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 1.080,50
4 acertos: 640 apostas ganhadoras, R$ 74,28
3 acertos: 6.038 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 3,1 milhões (24/10)

    

+Milionária 298 - R$ 10 milhões

O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 

Trevos da sorte: 

Premiação

6 acertos + 2 trevos: 
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
5 acertos + 2 trevos: 
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
4 acertos + 2 trevos: 
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
3 acertos + 2 trevos: 
3 acertos + 1 trevo: 
2 acertos + 2 trevos: 
2 acertos + 1 trevo:

Próximo sorteio: 

   

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

caixa loteria loterias lotofacil numeros quina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay