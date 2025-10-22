Caso Capitão Hunter: como proteger seus filhos de predadores online

A prisão do youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, acendeu um alerta urgente para pais e responsáveis em todo o Brasil. Famoso por seu conteúdo sobre o universo Pokémon, ele é suspeito de usar sua popularidade para aliciar crianças e adolescentes pela internet, expondo uma grave vulnerabilidade no ambiente digital.

O caso evidencia uma tática comum de predadores online: construir uma relação de confiança com o público infantojuvenil para cometer crimes. Aproveitando-se de um interesse em comum, como jogos e desenhos, esses indivíduos criam uma falsa sensação de segurança para manipular suas vítimas.

Manter os filhos seguros no ambiente digital, no entanto, exige mais do que apenas proibir o acesso. A chave está em adotar uma postura de vigilância ativa e diálogo constante, transformando a prevenção em um hábito familiar. A boa notícia é que atitudes simples podem fazer uma grande diferença.

Como garantir a segurança das crianças online

Proteger crianças e adolescentes no ambiente virtual é uma tarefa contínua. Adotar algumas práticas pode reduzir significativamente os riscos e criar um espaço mais seguro para a navegação. Veja um passo a passo prático para aplicar no dia a dia:

Converse abertamente sobre os perigos: estabeleça um diálogo honesto sobre os riscos da internet. Explique, com uma linguagem adequada para a idade, que nem todas as pessoas online são quem dizem ser e que existem indivíduos com más intenções. Ensine a proteger informações pessoais: deixe claro que dados como nome completo, endereço, nome da escola, senhas e números de telefone nunca devem ser compartilhados com estranhos. Essa regra vale para perfis, chats de jogos e aplicativos de mensagem. Estabeleça regras para novas amizades: uma regra fundamental é só adicionar ou interagir com pessoas que a criança conhece pessoalmente. Oriente seu filho a sempre te comunicar antes de aceitar qualquer convite de amizade de desconhecidos. Use ferramentas de controle parental: ative e configure os recursos de controle parental disponíveis em celulares, videogames e computadores. Essas ferramentas permitem limitar o tempo de tela, bloquear sites impróprios e monitorar as atividades. Fique atento a mudanças de comportamento: sinais como isolamento, agressividade, tristeza repentina ou medo de usar dispositivos eletrônicos podem indicar que algo está errado. Observe se a criança esconde a tela do celular ou computador quando você se aproxima. Crie um ambiente de confiança: é fundamental que seu filho se sinta seguro para te procurar caso algo estranho aconteça, sem medo de ser punido ou de ficar sem acesso à internet. Deixe claro que você está ali para ajudar, e não para julgar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.