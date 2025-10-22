A 'fake news' do imposto de Ramon Dino: como checar informações online

Foi desmentida uma publicação que deu a entender que o governo brasileiro poderia cobrar 27,5% de imposto sobre o prêmio recebido pelo fisiculturista Ramon Dino após ele vencer o Mr. Olympia 2025, realizado nos Estados Unidos.

Embora a publicação tenha viralizado nas redes sociais, já foi comprovado que a tributação deve ocorrer nos Estados Unidos, onde o atleta foi premiado. Esse mecanismo evita a evasão fiscal e é comum para prêmios, salários e outros rendimentos obtidos por não residentes.

Ao declarar seus ganhos no Brasil, o atleta pode compensar o imposto já pago no exterior. Na prática, o valor pago lá fora é abatido do que seria devido aqui, impedindo a bitributação. A ausência desse contexto na discussão online levou a interpretações equivocadas e ataques infundados ao sistema tributário brasileiro.

O caso do atleta é um exemplo claro de como uma informação parcial pode se transformar em uma notícia falsa com grande alcance. Para não cair em armadilhas e ajudar a combater a desinformação, algumas atitudes simples são fundamentais.

Como checar informações e evitar fake news

Aprender a identificar conteúdo falso é essencial para navegar na internet com segurança. Antes de compartilhar qualquer notícia que pareça suspeita ou que provoque uma reação emocional forte, é importante seguir algumas etapas para verificação.

Desconfie de títulos alarmistas: manchetes muito chamativas, que usam palavras de efeito ou prometem revelações bombásticas, geralmente são iscas para cliques e podem não refletir o conteúdo real da matéria.

Verifique a fonte: a informação foi publicada por um veículo de imprensa conhecido e com credibilidade ou por um perfil anônimo em redes sociais? Sempre dê preferência a fontes confiáveis e com histórico de apuração jornalística.

Busque outras fontes: uma notícia importante será replicada por diversos portais de notícias. Se apenas um site ou blog desconhecido está falando sobre o assunto, desconfie e aguarde a confirmação de outras fontes.

Leia a notícia completa: não se limite ao título e ao primeiro parágrafo. Muitas vezes, a informação completa e o contexto necessário para a compreensão correta dos fatos estão no desenvolvimento do texto.

Cuidado com capturas de tela: imagens de conversas ou postagens podem ser facilmente manipuladas ou tiradas de contexto. Busque sempre a publicação original para confirmar sua veracidade.

Consulte agências de checagem: no Brasil, existem diversas agências de fact-checking que desmentem boatos e verificam a veracidade de informações que circulam online. Elas são uma ótima ferramenta para tirar dúvidas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata