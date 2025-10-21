Assine
overlay
Início Nacional
BALA PERDIDA

Vídeo: pastor é morto por tiro durante confronto entre criminosos e PM

Eduardo Oliveira dos Santos, de 45 anos, foi atingido nas costas enquanto passava de bicicleta atrás de uma viatura atacada

Publicidade
Carregando...
CN
Cyro Neves - Tupi FM
CN
Cyro Neves - Tupi FM
Repórter
21/10/2025 08:57 - atualizado em 21/10/2025 08:58

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: pastor é morto por tiro durante confronto entre criminosos e PM em Costa Barros
Vídeo: pastor é morto por tiro durante confronto entre criminosos e PM em Costa Barros crédito: Tupi

O pastor Eduardo Oliveira dos Santoa, de 45 anos, morreu atingido por um tiro nas costas, na rua Capri, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu nessa segunda-feira (21/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com testemunhas, Eduardo seguia de bicicleta quando uma viatura do batalhão de Irajá foi atacada por criminosos. O pastor estava atrás da viatura quando foi baleado.

Leia Mais

Ele ainda foi levado para a UPA de Ricardo de Albuquerque, onde morreu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste momento, policiais militares do batalhão do Irajá fazem operação no Complexo do Chapadão para tentar localizar os criminosos que atacaram a viatura e mataram o pastor.

Tópicos relacionados:

assassinato evangelicos homicidio pastor policia religiao rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay