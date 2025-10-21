Vídeo: pastor é morto por tiro durante confronto entre criminosos e PM

O pastor Eduardo Oliveira dos Santoa, de 45 anos, morreu atingido por um tiro nas costas, na rua Capri, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu nessa segunda-feira (21/10).

De acordo com testemunhas, Eduardo seguia de bicicleta quando uma viatura do batalhão de Irajá foi atacada por criminosos. O pastor estava atrás da viatura quando foi baleado.

Ele ainda foi levado para a UPA de Ricardo de Albuquerque, onde morreu.

Neste momento, policiais militares do batalhão do Irajá fazem operação no Complexo do Chapadão para tentar localizar os criminosos que atacaram a viatura e mataram o pastor.