Do ringue ao fast food: Popó e Wanderlei Silva selam a paz em campanha

Menos de um mês após briga generalizada, rivais surpreendem e estrelam comercial de hambúrguer; entenda a estratégia por trás do reencontro

Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
17/10/2025 14:28 - atualizado em 17/10/2025 14:29

Popó e Wanderlei gravam publicidade juntos após briga crédito: Reprodução Burger King

Menos de um mês após uma briga generalizada que chocou o mundo das lutas, Popó Freitas e Wanderlei Silva surpreenderam o público ao aparecerem juntos. Os rivais são as estrelas de uma nova campanha publicitária de uma grande rede de fast food, lançada nesta quinta-feira (16/10).

O reencontro pacífico acontece pouco tempo depois do confronto no Spaten Fight Night, em São Paulo. A luta terminou com a desclassificação de Wanderlei no quarto round e uma confusão generalizada que envolveu as equipes de ambos os atletas no ringue.

A iniciativa da marca busca transformar a rivalidade em uma peça de marketing descontraída. A ideia foi aproveitar a enorme repercussão do combate para promover um reencontro inusitado e bem-humorado, selando a paz entre os campeões com um hambúrguer.

O episódio violento deixou marcas sérias nos dois lados. Wanderlei Silva sofreu fraturas nas órbitas oculares e no nariz, além de um corte que precisou de sete pontos. Já Popó teve um sangramento interno e uma fratura no braço direito, consequências diretas da confusão.

Por causa da briga, o Conselho Nacional de Boxe (CNB) suspendeu os dois lutadores por 180 dias. Outros membros das equipes também foram punidos. Wanderlei chegou a afirmar que levaria o caso à Justiça devido às agressões sofridas, enquanto Popó foi visto publicamente se reconciliando com um membro da equipe do rival dias depois.

A estratégia por trás da campanha

A ação publicitária se apoia em alguns pilares comuns em campanhas de grande impacto. Veja como a rivalidade foi transformada em uma oportunidade de negócio:

  • Capitalizar o momento: a marca aproveitou a enorme atenção que a briga gerou na mídia e nas redes sociais, inserindo seu produto no centro da conversa e associando-o a um dos assuntos mais comentados do país;

  • Criar uma narrativa de redenção: a campanha vende a ideia de que até as maiores rivalidades podem ser superadas. Isso gera uma conexão emocional com o público que acompanhou o conflito e torcia por uma resolução;

  • Usar o humor como ferramenta: o tom leve e divertido do comercial quebra a tensão do evento real, tornando a mensagem mais acessível, positiva e, principalmente, compartilhável nas redes sociais;

  • Gerar surpresa e engajamento: a união totalmente inesperada dos dois lutadores funciona como um gatilho de curiosidade. O fator surpresa incentiva as pessoas a assistir, comentar e espalhar o conteúdo, ampliando o alcance orgânico da campanha.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

