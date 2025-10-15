Assine
VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA

Bebê de 1 ano morre após sofrer violência física e sexual; polícia civil investiga o caso

A criança, de 1 ano, tinha ferimentos pelo corpo e sangramentos nas partes íntimas. Mãe, menor de idade, e padrasto foram presos após confessarem o crime

AC
Ana Carolina Alves - Correio Braziliense
CS
Carlos Silva - Correio Braziliense
AC
Ana Carolina Alves - Correio Braziliense
Repórter
CS
Carlos Silva - Correio Braziliense
Repórter
15/10/2025 11:01

Pé de bebê

Morreu a bebê de 1 ano agredida física e sexualmente no Novo Gama (GO), distante cerca de 40km de Brasília (DF). A criança tinha lesões recentes por todo o corpo e sangramento nas partes íntimas. 

Militares do 19º Batalhão do Goiás foram acionados para averiguar um possível estupro de vulnerável e violência contra a criança. No local, encontraram com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado pela mãe da criança quando ela já estava desacordada. Os socorristas iniciaram o procedimento de reanimação e a menina foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Gama. 

Na unidade de saúde, a equipe médica constatou as lesões e a criança morreu. Segundo o relato inicial da mãe, a menina estava sob os cuidados do pai, em Ceilândia (DF), e voltou ao encontro da mãe às 10h da manhã de segunda-feira (13/10), já com marcas de agressão. 

A Polícia Civil do Goiás (PCGO) e a Polícia Militar do Goiás (PMGO) fizeram diligências conjuntas e, após constatarem incongruências no relato inicial da genitora, localizaran o casal — mãe e padrasto da criança — com malas prontas para fugir. 

Na delegacia, a mãe se contradisse no depoimento. Inicialmente, afirmou que as agressões teriam sido cometidas pelo ex-marido, pai da criança e interno da Papuda. Depois, confessou o crime contra a própria filha. O padrasto da criança seguiu afirmando que a culpa seria do pai biológico da criança até a confissão da mãe. 

A mãe da criança, por ser menor de idade, foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O padrasto foi preso em flagrante pelo mesmo crime.

