Mega-Sena acumula e vai a R$ 20 milhões; 1 aposta de Minas acerta a quina

Uma aposta feita em Minas Gerais acertou cinco números e vai receber R$ 63.029,42. Próximo sorteio da Mega acontece nesta terça-feira (7/10)

Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
04/10/2025 21:41 - atualizado em 04/10/2025 21:43

Mega-Sena vai a R$ 33 milhões
Próximo sorteio será na terça-feira (7/10) crédito: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2923 da Mega-Sena, sorteada neste sábado (4/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 12,7 milhões para R$ 20 milhões no concurso 2924, marcado para a próxima terça-feira (7/10).

As dezenas apuradas na noite deste sábado foram: 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56.

A Caixa informou que uma aposta de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro, foi premiada na quina com R$ 63.029,42.


Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

