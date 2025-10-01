Assine
overlay
Início Nacional
CHACINA

Seis corpos são encontrados dentro de carro no RJ

Segundo a PM, equipes foram acionadas após denúncia de encontro de cadáver; ao chegarem ao Recreio dos Bandeirantes, agentes localizaram o veículo com corpos

Publicidade
Carregando...
RT
Redação Tupi
RT
Redação Tupi
Repórter
01/10/2025 08:55 - atualizado em 01/10/2025 08:59

compartilhe

Siga no
x
Seis corpos são encontrados dentro de carro na Estrada dos Bandeirantes
Seis corpos são encontrados dentro de carro na Estrada dos Bandeirantes crédito: reprodução/redes sociais

Seis corpos foram encontrados dentro de um carro na Estrada dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na noite de terça-feira (30). De acordo com informações do 18º BPM (Freguesia), equipes foram acionadas após denúncia de encontro de cadáver.

Ao chegarem ao local, os agentes localizaram o veículo com os corpos dentro. A área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia.

Leia Mais

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Delegacia de Homicídios (DH), responsável pelas investigações.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade das vítimas ou as circunstâncias do crime.

Seis corpos são encontrados dentro de carro na Estrada dos Bandeirantes
Seis corpos são encontrados dentro de carro na Estrada dos Bandeirantes Tupi

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil deve dar continuidade às apurações para identificar as vítimas e esclarecer a motivação do crime.

Tópicos relacionados:

assassinato homicidio policia rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay