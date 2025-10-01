Seis corpos são encontrados dentro de carro no RJ

Seis corpos foram encontrados dentro de um carro na Estrada dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na noite de terça-feira (30). De acordo com informações do 18º BPM (Freguesia), equipes foram acionadas após denúncia de encontro de cadáver.

Ao chegarem ao local, os agentes localizaram o veículo com os corpos dentro. A área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Delegacia de Homicídios (DH), responsável pelas investigações.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade das vítimas ou as circunstâncias do crime.

A Polícia Civil deve dar continuidade às apurações para identificar as vítimas e esclarecer a motivação do crime.