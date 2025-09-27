Mega-Sena 2920: uma aposta leva R$ 80 milhões; 13 mineiros acertam a quina

Uma aposta de Porto Alegre (RS) acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2920 sorteadas neste sábado (27/9). O vencedor fez uma aposta simples, de seis números, em uma lotérica e cravou o resultado. O sortudo faturou exatos R$ 80.688.743,70.

A Mega-Sena 2920 teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 12 - 16 - 19 - 31 - 58. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2921, é estimado em R$ 3,5 milhões, na terça-feira (30/9).

Neste concurso, 117 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 28.705,88 - 13 apostas de Minas acertaram a quina.

Belo Horizonte (2), Betim, Divinópolis (2), Felixlândia, Governador Valadares, Ipatinga, João Monlevade, Juiz de Fora, Mateus Leme, Sete Lagoas e Teófilo Otoni.

Dos 13 acertadores das cinco dezenas de Mega-Sena 2920 em Minas, 11 apostas foram simples. As apostas de Ipatinga e Teófilo Otoni foram bolões. No caso dos bolões, ambos apostaram seis dezenas. O de Ipatinga tem seis cotas, dando cerca de R$ 4,7 mil para cada um. Já o de Teófilo Otoni, tem 8 cotas - cerca de R$ 3,5 mil para cada cotista.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.





