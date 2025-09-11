Assine
ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Homem que planejou atentado no Aeroporto de Brasília é preso

George Washington de Oliveira Sousa foi preso pela Polícia Federal na noite de terça-feira (9/9) e está à disposição da Justiça. Ele teria confeccionado a bomba deixada em via pública perto do terminal, na véspera de Natal de 2022

11/09/2025 08:04 - atualizado em 11/09/2025 08:29

29/06/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. CPI da Camera Legislativa (CLDF). George Washington permanece calado.
George Washington durante CPI dos Atos Antidemocráticos da Camera Legislativa (CLDF), em 2023 crédito: Ed Alves/CB/DA.Press

O homem que planejou explodir uma bomba no Aeroporto de Brasília foi preso, na noite de terça-feira (9/9), pela Polícia Federal, após o Supremo Tribunal Federal (STF) expedir um mandado de prisão contra ele. George Washington de Oliveira Sousa, 57 anos, foi detido no Guará e enviado à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. Ele está na carceragem da Polícia Civil (PCDF), à disposição da Justiça.

George foi condenado a nove anos e oito meses de prisão e estava em regime semiaberto. O inquérito foi encaminhado ao STF por semelhança com os crimes cometidos no 8 de janeiro. Em junho, após tentativas frustradas de localizá-lo, o ministro Alexandre de Moraes fez uma notificação por edital. O homem seguiu foragido até ser localizado pela PF.  

Em 24 de dezembro de 2022, nas proximidades do Aeroporto de Brasília, funcionários da Inframérica encontraram material explosivo dentro de uma caixa. Os suspeitos usaram um caminhão para deixá-la na via pública durante a madrugada. À época, foi descoberto que os bolsonaristas George Washington, Wellington Macedo e Alan Diego dos Santos foram os responsáveis por planejar o ataque. George Washington teria confeccionado o artefato.

