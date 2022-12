Bomba é deixada próximo ao Aeroporto de Brasília; veja vídeo

Procedimento para a remoção do artefato iniciou por volta das 11h55 deste sábado pelo Grupo Antibombas (foto: Minervino Junior/CB/DA Press)

As forças de segurança do Distrito Federal atenderam, na manhã deste sábado (24/12), a um chamado de suspeita de uma bomba próximo ao Aeroporto Internacional de Brasilia. Com isso, Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência.

De acordo com a apuração da reportagem, os PMs foram comunicados de que haveria uma caixa cheia de artefato explosivo, deixado por um caminhão em uma via pública. O local é perto de concessionárias de carros.

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que a possível bomba foi encontrada na manhã de hoje.



A assessoria da Inframérica, a empresa que administra o aeroporto, informa que o local é uma via nas proximidades do aeroporto. "Não há impacto nas operações do terminal aéreo", disse a assessoria a reportagem. Os pousos e decolagens ocorrem normalmente.



O procedimento para a remoção do objeto, que são duas bananas de dinamite, iniciou por volta das 11h55 pelo Grupo Antibombas da PMDF. Segundo apurou o Correio, tudo indica que seja, de fato, um artefato explosivo.



*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti, com informações da Folhapress