‘Invocação do Mal’: fã vestida de freira demoníaca é barrada em shopping
Maquiadora relata constrangimento ao ser barrada por segurança quando foi ver o filme de terror no cinema
A estudante e maquiadora Maria Alice decidiu ir ao cinema assistir ao filme “Invocação do mal 4”. Para isso, ela se vestiu a caráter e foi fantasiada de Valak, a freira demoníaca da história. No entanto, ao chegar ao Shopping Rio Poty, em Teresina (PI), a jovem foi impedida de circular livremente no espaço justamente por causa da roupa e da maquiagem.
No TikTok, a jovem contou que foi abordada por um segurança. Ele alegou que a maquiagem dificultava o reconhecimento facial pelas câmeras de vigilância e que havia uma movimentação em torno dela, com várias pessoas pedindo fotos, o que estaria causando transtornos.
“Fiquei bem humilhada. Já me produzi inúmeras vezes para ir ao cinema e nunca tive problema. Pelo contrário, as pessoas sempre gostaram, pediam fotos, crianças e adultos me abordavam com carinho. Dessa vez, fui tratada como se estivesse fazendo algo errado”, relatou Maria Alice.
Segundo a jovem, ela foi direcionada até o setor de atendimento ao cliente, onde recebeu a informação de que só poderia circular caracterizada caso tivesse uma autorização prévia do setor de marketing do shopping – o que não seria possível em um domingo.
A liberação ocorreu apenas para entrar na sala de cinema e assistir ao filme. Depois da exibição, ela teve que deixar o lugar.
Paixão pelo cinema e pela maquiagem
Maria Alice contou que essa não é a primeira vez que ela faz um look temático para ir ao cinema. Ela já se vestiu dcomo Jigsaw (“Jogos Mortais”), Nojinho (“Divertida Mente”), e também como a própria freira da franquia em ocasiões anteriores, sem qualquer contratempo.
"Vi muitas pessoas fazendo isso e pensei: porque não unir duas coisas que amo, cinema e maquiagem? Eu gosto de maquiagem artística, de performar, gosto de virar aquela coisa. A primeira vez que fui assim pro cinema fiquei muito preocupada e foi o contrário. Foi ótimo. Do mesmo jeito hoje, tanta gente querendo tirar foto comigo”, apontou.
A maquiagem de Valak, segundo ela, levou cerca de uma hora e meia para ser concluída. O resultado chamou a atenção de muitos frequentadores do shopping, que pediram registros fotográficos antes mesmo de ela retirar o ingresso para a sessão.
A assessoria do Shopping Rio Poty ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço permanece aberto para posicionamento.
Quais os filmes da ‘Invocação do mal’?
- Invocação do Mal (2013) – O primeiro filme acompanha Ed e Lorraine Warren investigando atividades paranormais em uma casa de fazenda em Rhode Island;
- Invocação do Mal 2 (2016) – O casal viaja até a Inglaterra para investigar o famoso caso de Enfield, envolvendo uma família aterrorizada por presenças sobrenaturais;
- Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (2021) – A história acompanha um julgamento criminal nos Estados Unidos em que a defesa alega possessão demoníaca como argumento;
- Invocação do Mal 4: O Último Ritual (2025) – Último capítulo da franquia, que promete encerrar a trajetória de Ed e Lorraine Warren no cinema.