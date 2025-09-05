Assine
overlay
Início Nacional
FEMINICÍDIO

Mulher desaparecida há 6 dias é encontrada morta dentro de geladeira

Thaissa Lino foi encontrada morta dentro da geladeira de uma casa alugada pelo companheiro dela, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro

Publicidade
Carregando...
CN
Cyro Neves
CN
Cyro Neves
Repórter
05/09/2025 10:38

compartilhe

Siga no
x
Jovem desaparecida há 6 dias é encontrada morta dentro de geladeira no Rio das Ostras
Jovem desaparecida há 6 dias é encontrada morta dentro de geladeira no Rio das Ostras crédito: Tupi

Thaissa Lino, de 27 anos, foi encontrada morta dentro da geladeira de uma casa alugada pelo companheiro dela, em Rio das Ostras, na Região doa Lagos, no Rio de Janeiro. A jovem estava desaparecida desde o último sábado (30/8).

Renan de Lorena não estava na casa, no bairro Cidade Beira Mar, e segue desaparecido. De acordo com testemunhas, ele foi visto no sábado saindo da residência pedindo um guarda chuva aos vizinhos, e depois desapareceu.

O corpo da jovem vai passar por exames no Instituto Médico Legal de Macaé (RJ) para investigar a causa da morte.

De acordo com a polícia, um ventilador estava ligado em frente à geladeira para tentar disfarçar o cheiro do corpo.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso está sendo investigado como feminicídio.

Tópicos relacionados:

feminicidio policia rio-das-ostras rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay