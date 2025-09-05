Mulher desaparecida há 6 dias é encontrada morta dentro de geladeira
Thaissa Lino foi encontrada morta dentro da geladeira de uma casa alugada pelo companheiro dela, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro
Thaissa Lino, de 27 anos, foi encontrada morta dentro da geladeira de uma casa alugada pelo companheiro dela, em Rio das Ostras, na Região doa Lagos, no Rio de Janeiro. A jovem estava desaparecida desde o último sábado (30/8).
Renan de Lorena não estava na casa, no bairro Cidade Beira Mar, e segue desaparecido. De acordo com testemunhas, ele foi visto no sábado saindo da residência pedindo um guarda chuva aos vizinhos, e depois desapareceu.
O corpo da jovem vai passar por exames no Instituto Médico Legal de Macaé (RJ) para investigar a causa da morte.
De acordo com a polícia, um ventilador estava ligado em frente à geladeira para tentar disfarçar o cheiro do corpo.
O caso está sendo investigado como feminicídio.