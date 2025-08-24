Assine
APREENSÃO

Rumo à Irlanda, brasileiro é preso no Rio com cocaína em travesseiro

O voo comercial faria conexão em Lisboa, Portugal. Na sequência, o passageiro seguiria para Dublin, capital irlandesa

24/08/2025 14:04

A droga estava na bagagem despachada. Em nota, a Polícia Federal informou que a cocaína foi encontrada durante uma fiscalização de rotina
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 22 anos foi preso ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para a Irlanda, com 5,6 quilos de cocaína escondida dentro de um travesseiro.

A droga estava na bagagem despachada. Em nota, a Polícia Federal informou que a cocaína foi encontrada durante uma fiscalização de rotina. O voo comercial faria conexão em Lisboa, Portugal. Na sequência, o passageiro seguiria para Dublin, capital irlandesa.

Natural de Goiânia (GO), o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio. Segundo a PF, ele vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Tópicos relacionados:

apreensao brasileiro droga rio-de-janeiro

