Caminhão de dupla sertaneja atropela 16 pessoas após motorista passar mal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O caminhão da dupla Diego & Victor Hugo atropelou 16 pessoas neste domingo (17) em Itaberaí (GO) após o motorista ter um princípio de infarto.



Todas as vítimas foram para o hospital. Das 16 atendidas, 13 foram liberadas após os primeiros socorros, e outras três foram encaminhadas para Goiânia, diz nota da prefeitura da cidade.

Entre os três transferidos para Goiânia, um já teve alta. Os nomes das vítimas não foram divulgados.



Em nota, a dupla lamentou o episódio. "A dupla Diego & Victor Hugo lamenta profundamente o incidente ocorrido após o show em Itaberaí/GO, na madrugada de 17/08. Durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas. Felizmente não houve vítimas fatais".



O motorista foi socorrido, diagnosticado com princípio de infarto e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. "Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades. Reiteramos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias e reforçamos que já está sendo prestado todo apoio necessário", diz o texto.

