R$1 BILHÃO EM PROPINAS

Dono da Ultrafarma é preso em operação contra esquema bilionário de corrupção fiscal

Fiscal manipulava processos administrativos para facilitar quitação de créditos tributários de empresas. Em troca, recebia pagamentos mensais de propina

TULIO KRUSE E ANA PAULA BRANCO
TULIO KRUSE E ANA PAULA BRANCO
Repórter
12/08/2025 11:23 - atualizado em 12/08/2025 11:25

Empresário Sidney Oliveira em coquetel em São Paulo, em 2017
Empresário Sidney Oliveira em coquetel em São Paulo, em 2017 crédito: Marcus Leoni/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante a Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A operação mira desarticular um esquema de corrupção que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas pagas a auditores fiscais da Secretaria da Fazenda estadual. 

A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) e conta com apoio da Polícia Militar. 

Ao todo, são cumpridos três mandados de prisão temporária - um contra um fiscal apontado como o principal operador do esquema e dois contra empresários beneficiados, entre eles o proprietário da Ultrafarma. Também há mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e sedes de empresas investigadas. 

Como funcionava o esquema?

Segundo a investigação, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas do varejo. Em troca, recebia pagamentos mensais de propina, que eram feitos por meio de uma empresa registrada em nome da mãe dele. O montante total já identificado pelos investigadores supera R$ 1 bilhão.

O MP-SP afirma que o esquema é resultado de uma "estrutura criminosa organizada" e que a investigação envolveu meses de trabalho, análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Os alvos poderão responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

overflay