Dono da Ultrafarma é preso em operação contra esquema bilionário de corrupção fiscal
Fiscal manipulava processos administrativos para facilitar quitação de créditos tributários de empresas. Em troca, recebia pagamentos mensais de propina
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante a Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A operação mira desarticular um esquema de corrupção que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas pagas a auditores fiscais da Secretaria da Fazenda estadual.
A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) e conta com apoio da Polícia Militar.
Ao todo, são cumpridos três mandados de prisão temporária - um contra um fiscal apontado como o principal operador do esquema e dois contra empresários beneficiados, entre eles o proprietário da Ultrafarma. Também há mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e sedes de empresas investigadas.
Como funcionava o esquema?
Segundo a investigação, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas do varejo. Em troca, recebia pagamentos mensais de propina, que eram feitos por meio de uma empresa registrada em nome da mãe dele. O montante total já identificado pelos investigadores supera R$ 1 bilhão.
O MP-SP afirma que o esquema é resultado de uma "estrutura criminosa organizada" e que a investigação envolveu meses de trabalho, análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Os alvos poderão responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.