Dono da Ultrafarma é preso em operação contra esquema bilionário de corrupção fiscal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante a Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A operação mira desarticular um esquema de corrupção que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas pagas a auditores fiscais da Secretaria da Fazenda estadual.



A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) e conta com apoio da Polícia Militar.



Ao todo, são cumpridos três mandados de prisão temporária - um contra um fiscal apontado como o principal operador do esquema e dois contra empresários beneficiados, entre eles o proprietário da Ultrafarma. Também há mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e sedes de empresas investigadas.



Como funcionava o esquema?

Segundo a investigação, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas do varejo. Em troca, recebia pagamentos mensais de propina, que eram feitos por meio de uma empresa registrada em nome da mãe dele. O montante total já identificado pelos investigadores supera R$ 1 bilhão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O MP-SP afirma que o esquema é resultado de uma "estrutura criminosa organizada" e que a investigação envolveu meses de trabalho, análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Os alvos poderão responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.