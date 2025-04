Presidente de clube é acusado de receber R$ 143 mil em propina para contratar jogador (Presidente do San Lorenzo é acusado de receber propina )

O presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti, foi acusado de receber propina para contratar jogadores para as equipes de base do clube.

Uma reportagem do Canal 9, da Argentina, apontou que o dirigente teria ganhado 25 mil dólares (cerca de R$ 143 mil na cotação atual) da mãe de um atleta para assinar com o futebolista.

Imagens obtidas pela emissora mostram que, em 2024, a mulher entrega 20 mil a Moretti, que guarda as notas em paletó. Posteriormente, ela teria entregue mais cinco mil dólares ao presidente.

Nesta primeira reunião, o Diretor de Estudos para o Desenvolvimento Nacional da Argentina, Francisco Sánchez Gamino, estava presente. Diferentes jornais do país apontaram que ele foi demitido após a repercussão do caso.

O jornalista responsável pela matéria, Tomás Méndez, afirmou que os ganhos totais de Moretti com o esquema podem ser ainda maiores, cerca de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,432 milhões).

“Há pessoas que estão ocupadas reunindo crianças, enganando-as, cobrando US$ 3.000 por teste”, disse.

Marcelo Moretti LE DONÓ 25.000$ a una pobre señora necesitada



Gran gesto del presidente de San Lorenzo pic.twitter.com/atvNQTfAfY — ENBAJA (@enbajafutbol) April 22, 2025

San Lorenzo não se pronunciou

O caso ganhou grande repercussão na Argentina. Porém, o San Lorenzo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

As últimas publicações do clube nas redes sociais foram homenagens após o falecimento do papa Francisco, que era torcedor do time.

A notícia Presidente de clube é acusado de receber R$ 143 mil em propina para contratar jogador foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque