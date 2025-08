PRF faz a maior apreensão de ouro da história no valor de R$ 60 milhões

A Polícia Rodoviária Federal em Roraima apreendeu mais de 100 barras de ouro maciço, totalizando 103 kg. A apreensão ocorreu na tarde de segunda-feira (4/8) na BR 401, em Boa Vista. Pela cotação atual, o valor do montante apreendido pode ultrapassar R$ 60 milhões.

Durante fiscalização na altura da Ponte dos Macuxis, os policiais abordaram uma picape conduzida por um homem de 30 anos. No carro estava a esposa dele, uma mulher de 32 anos, e uma criança de colo.

PRF apreende 103 kg de ouro irregular em Roraima Divulgação/PRF

Primeiro, foi encontrada uma pequena quantidade de ouro e, ao realizar buscas mais detalhadas, os policias localizaram mais de 100 barras do metal escondidos em compartimentos ocultos do veículo, totalizando aproximadamente 103 kg.

Segundo a PRF, essa é a maior apreensão de ouro feita pela corporação na história A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, que seguirá com as investigações sobre a origem, destino e propriedade do material.