Brasileiro morre após cair de sacada de hotel em Ibiza durante férias

Um trágico acidente interrompeu as férias de um jovem brasileiro em Ibiza, na Espanha. Lucca Cambraia Braga Ferreira, de 26 anos, morreu na manhã do último domingo (3/8), após cair da sacada do hotel onde estava hospedado. A queda, de uma altura estimada entre o terceiro e o quarto andar, causou ferimentos graves na cabeça. Ele morreu ainda no local.

Natural de Barra do Piraí, no Sul do Rio de Janeiro, Lucca estava na ilha espanhola em viagem de lazer. A família informou que o jovem viajava sozinho e aproveitava um período de descanso na famosa região turística do Mar Mediterrâneo. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.



Carreira

Lucca era conhecido em sua cidade natal pela atuação como cirurgião-dentista. Com formação pela Universidade Severino Sombra, em Vassouras (RJ), ele mantinha uma carreira voltada à cirurgia oral menor e à endodontia delivery, conforme divulgado em seus perfis nas redes sociais. Além disso, trabalhava como perito judicial e atendia de forma autônoma em municípios próximos, como Piraí, Volta Redonda e Valença.

Fora da profissão, Lucca também se descrevia como atleta amador, praticante de muay thai e corredor. Em suas redes sociais, compartilhava uma rotina ativa, com registros de viagens, atividades físicas, trabalho e momentos com amigos e familiares.

A morte precoce do jovem causou grande comoção entre conhecidos e pacientes, que usaram a internet para prestar homenagens e enviar mensagens de solidariedade à família. Ainda não há informações oficiais sobre o traslado do corpo para o Brasil nem detalhes sobre o velório.



