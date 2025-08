Tribunal da Itália libera processos de dupla cidadania em 4 comarcas, mas n

O Tribunal Constitucional da Itália, o similar ao nosso STF, divulgou decisão de tema importante sobre o benefício de cidadania por direito de sangue, e favorável a processos que já tramitam nas Comarcas de Bolonha, Roma, Milão e Florença. A nova decisão não muda nada na lei recentemente aprovada pelo Parlamento (72/2025), que restringiu fortemente a cidadania a apenas filhos e netos de italianos. Mas liberou caminho para milhares de ações que já tramitavam nessas jurisdições das províncias, por descendentes de diferentes graus (muitos do Brasil). Os Tribunais Ordinários (regionais) questionavam a validade constitucional da legislação de 1992, que garantia o direito à cidadania italiana sem qualquer limite de geração. A Corte italiana agora deu aval para que as ações nestas comarcas tenham seguimento para direito à dupla cidadania por descendência sanguínea de vários graus, desde que haja documentos comprobatórios. Os processos beneficiam milhares de brasileiros e estavam paralisados, e não serão afetados pela nova lei aprovada em maio.

Passeios do Poder

Com o recesso parlamentar nas últimas semanas nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional, muitas excelências passeiam com familiares. A Coluna constatou com alguns contatos que os destinos preferidos foram as praias de Miami, Fort Lauderdale, Tampa; Orlando (condomínios e a Disney) – todos na Flórida – Ibiza (Espanha) e cidades da Côte D’Azur, França.

A vez de ACM?

A um ano do início da campanha, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) lidera com folga a disputa pelo Governo da Bahia para as eleições de 2026. ACM tem 53,5% contra 28,1% do governador, Jerônimo Rodrigues (PT). Em 2º cenário com o nome do ex-governador do Estado Rui Costa, Neto lidera com 53,3% contra 28%. O ex-prefeito desistiu da candidatura ao Governo na última eleição. A conferir ano que vem.

Efeito colateral

A Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros diz que os custos das construções vão subir com o tarifaço de 50% de Donald Trump sobre as exportações brasileiras, e com risco de milhares de demissões por aqui. A entidade afirma que a medida é um acinte à soberania nacional e impacta no mercado da engenharia.

Amazon hub

Enquanto o mundo luta por cada palmo de teto em Belém para a COP 30, o Instituto Internacional Arayara saiu na frente e abriu inscrições para que instituições, coletivos e ativistas proponham eventos na Amazon Climate Hub. Com 421m², o espaço terá discussões e performances sobre justiça climática e deve atrair ONGs, lideranças indígenas, governos e pesquisadores.

Amor tá caro

A febre do ‘morango do amor’ encareceu a fruta em até 170% em comparação ao mesmo período de 2024, aponta o levantamento da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. Outra alta registrada foi na procura por corantes alimentícios, em especial na cor vermelha, que atingiu 42%. A demanda é tão intensa que os fabricantes de corante já enfrentam a falta da matéria-prima.



