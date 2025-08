Corpo de mulher é encontrado às margens do Lago Paranoá, em Brasília

O corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado boiando próximo às margens do Lago Paranoá, nas proximidades do Clube do Congresso, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (4/8).

Localizado ao lado da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF), o corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF). A Polícia Civil investiga o caso.

Matéria em atualização.