Líder do PCC chega ao presídio de segurança máxima de Brasília

O líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) Marcos Roberto de Almeida, o "Tuta", chegou em Brasília e encontra-se à disposição da Justiça em um presídio de segurança máxima do Sistema Penitenciário Federal (SPF). Mais cedo, ele foi entregue à Polícia Federal na fronteira Brasil-Bolívia, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Federal, a transferência do preso para o Brasil contou com a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Ministério das Relações Exteriores. A operação foi realizada com 50 integrantes da Polícia Federal, entre eles, operadores do Comando de Operações Táticas (COT).

A escolta até a Penitenciária Federal de Brasília contou com o apoio das polícias Militar e Civil do Distrito Federal. Tuta foi condenado a 12 anos de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro em 2021. As autoridades brasileiras apontam que ele é o sucessor de Marcola, preso em 2019, para comandar o PCC.