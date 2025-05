Tuta, líder do PCC preso na Bolívia, é entregue ao Brasil

Apontado pelas autoridades brasileiras como o líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Roberto de Almeida,conhecido como Tuta, foi entregue neste domingo (18/5) ao Brasil pelas autoridades bolivianas na fronteira, em Coumbá, no Mato Grosso do Sul, de acordo com informações do G1.

Ontem (17/5), em coletiva de imprensa, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos, informou que o Brasil aguardava pela extradição ou expulsão do criminoso.

Tuta foi preso na sexta-feira (16/5) em Santa Cruz de la Sierra após apresentar documentos falsos para renovar seu registro de estrangeiro no país vizinho. Ele se apresentou como Maycon Gonçalves da Silva.

Após o policial boliviano perceber inconsistências no documento, a equipe da PF na Bolívia e o escritório da Interpol no Brasil foram acionados. Com isso, foi possível identificar que se tratava da liderança da maior organização criminosa do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2021, Tuta foi condenado pela Justiça brasileira a 12 anos de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A reportagem entrou em contato com a PF para mais detalhes, mas até o momento não obteve retorno.