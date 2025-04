OAB cria plataforma para combater o golpe do falso advogado

O golpe do falso advogado está dando um trabalhão para a OAB. Preocupada com as denúncias crescentes de clientes que são extorquidos por falsos advogados, o Conselho Federal da OAB vai lançar a plataforma ConfirmADV, uma ferramenta digital que permite a qualquer cidadão verificar, em tempo real, se o advogado com quem está em contato está regularmente inscrito na Ordem.

A plataforma é o centro de uma campanha nacional de conscientização coordenada pela OAB com suas 27 seccionais, que inclui a sensibilização e a informação para os clientes. O funcionamento do sistema de verificação é simples: o cidadão acessa o site neste link, informa o número de inscrição, o estado e o e-mail informado pelo suposto advogado. Um alerta é enviado ao e-mail do advogado, que precisa confirmar a solicitação em até cinco minutos. Se ele confirmar, o cliente recebe a autenticação validada. Se não houver resposta, os dois lados são notificados.

A OAB já havia pedido ao ministro Ricardo Lewandowski que colocasse a Polícia Federal para apurar os casos. Só em São Paulo, desde 2024, foram registradas 1,6 mil denúncias do golpe do falso advogado. Em Minas, são 516. No Acre, quase 400. A estimativa é que milhares de vítimas em todo o país já tenham sido enganadas com abordagens feitas por aplicativos de mensagem, em que os criminosos se passam pelos advogados dos clientes informando sobre uma suposta vitória de seu processo na Justiça e do recebimento de indenização. Para “liberar” a indenização, no entanto, o cliente é enganado para pagar uma taxa.

A plataforma é integrada ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA). Se a pessoa tiver sido vítima de um golpe ou já tiver realizado um pagamento indevido, a OAB também disponibilizou este canal de denúncias. As informações serão encaminhadas para apuração e tratadas pelas seccionais responsáveis, em parceria com as autoridades competentes.

“Prevenção é responsabilidade coletiva. E a tecnologia é nossa aliada na proteção da cidadania e da advocacia”, disse o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.