Suspeito de 'golpe do amor' é preso em operação no Rio de Janeiro

Um homem foi preso nesta quinta-feira (24/4) no bairro Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante a “Operação Romance Scam”, coordenada pela Polícia Civil do Pará com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O alvo da ação era um esquema de estelionato sentimental, conhecido como “golpe do amor”.

Segundo as investigações, a vítima, do Pará, acreditava manter um relacionamento online com um estrangeiro. Ao longo do tempo, ela foi induzida a realizar transferências bancárias que somaram R$ 500 mil. Os valores foram enviados para contas controladas pelo suspeito, que teria ocultado a origem ilícita do dinheiro por meio de operações com criptoativos.

O acusado teria atuado como operador financeiro de uma quadrilha de nigerianos, utilizando criptomoedas para movimentar os valores recebidos.

Além da prisão, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão, e realizaram o bloqueio de bens e ativos digitais.

O celular do preso foi recolhido e será submetido à perícia para aprofundar as investigações, que também apuram possíveis crimes de lavagem de dinheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia