Cruz histórica da primeira missa no Brasil retorna ao país

Para celebrar os 525 anos da primeira missa realizada no Brasil, a cruz original usada na cerimônia histórica foi levada em peregrinação do Museu da Sé de Braga, em Portugal, chegou ao Brasil na segunda-feira (14/4) e passará por 20 cidades brasileiras até 27 de abril.

A primeira missa celebrada no Brasil, em 26 de abril de 1500, na Praia de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabrália (BA), foi presidida pelo franciscano Frei Henrique de Coimbra.

A passagem do item histórico pelo Brasil faz parte do evento "Brasil com Fé - Celebrando os 525 Anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz", realizado pelo Movimento Brasil com Fé, Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e o Instituto Redemptor.

A cruz passará em Brasília no dia 21 de abril, data em que também é comemorado o aniversário da capital do país e da arquidiocese local. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida realiza a Santa Missa pelo Jubileu da Arquidiocese e pelo aniversário de Brasília, às 10h, presidida pelo arcebispo, o cardeal Paulo Cezar Costa. Logo depois, a cruz ficará em exposição e veneração na Catedral.

No dia 22 de abril, às 8h, a cruz será levada à sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em seguida, às 10h, haverá uma sessão solene no Congresso Nacional e o lançamento do selo comemorativo do “Jubileu dos 525 Anos da Primeira Missa no Brasil” dos Correios. Ao meio-dia será realizada a Santa Missa com a Frente Parlamentar Católica, também presidida pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa.

"A cruz original, atualmente preservada no Museu da Sé de Braga, em Portugal, transcende seu significado religioso, simbolizando amor, união e interconexão entre povos. Neste Ano Jubilar, marcado pela esperança e desejo de renovação, a Peregrinação desta cruz une passado e presente, reforçando valores de fraternidade e celebrando a rica diversidade cultural e espiritual. O evento também visa promover o diálogo de cooperação entre instituições de destaque", diz a organização do evento, em nota.

Veja o cronograma: