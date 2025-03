Policial Civil é assassinado a tiros por traficantes no Rio de Janeiro

O policial João Marquini Santana, de 38 anos, integrante da CORE, tropa de elite da Polícia Civil, foi morto a tiros na noite desse domingo (30), em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

A vítima estava no carro, na Serra da Grota Funda, passando pelas proximidades da comunidade César Maia, quando criminosos dispararam contra o veículo.

A esposa do policial, a juíza Tula Mello, que estava em outro automóvel, também foi atacada, mas conseguiu escapar sem ferimentos.

De acordo com as investigações, os criminosos estavam com fuzis e pistolas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A polícia civil faz um cerco na comunidade à procura dos assassinos. O corpo do agente está no IML.