Avião agrícola cai em fazenda no interior paulista

CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião agrícola caiu na manhã desta sexta-feira (28/3) em uma fazenda entre Guaíra e Miguelópolis, no interior de São Paulo. O piloto Josias Pereira Lemes, de 52 anos, único ocupante da aeronave, morreu no local. As investigações sobre a causa do acidente estão em andamento.

Segundo informações preliminares, o avião modelo Ipanema EMB-202A realizava trabalho de pulverização quando caiu por volta das 7h. Testemunhas relataram à reportagem que a aeronave pode ter atingido fios de alta tensão, mas as causas ainda não foram confirmadas oficialmente.

A aeronave pertence à empresa Jaíba Aviação Agrícola, do Grupo Precisão. "O Grupo Precisão segue dando todo o suporte à família de Josias, cuja dor neste momento é claramente impossível de mensurar", disse o Grupo Precisão, em nota.

A empresa disse que tanto o piloto quanto o equipamento estavam com toda documentação em dia.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Guaíra e da Polícia Militar foram ao local, mas não puderam socorrer o piloto, que já estava sem vida. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

A área do ocorrido fica próxima aos quilômetros 39 e 40 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). A região é conhecida pelo cultivo de cana-de-açúcar e conta com várias usinas que utilizam aviões para pulverização.

