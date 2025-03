Lotofácil: aposta de Minas Gerais acerta as 15 dezenas

Uma aposta de Rio Piracicaba, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, acertou as 15 dezenas do concurso 3348 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (21/3), e ganhou R$ 706.399,78. Outra aposta, de Itupeva, no interior de São Paulo, também acertou as dezenas e levará o mesmo valor.

Em Minas Gerais, 29 bilhetes acertaram 14 dezenas e ganharam R$ 1.615,22 cada.

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A estimativa do prêmio para o próximo concurso, que será realizado no sábado (22), é de R$ 1,7 milhão.

Na Lotofácil, o jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.