‘Bombadeira’ suspeita de matar clientes trans em cirurgias ilegais é presa

A autora, identificada pelo nome de Skalet, atuaria como ‘bombadeira’ e teria sido detida após investigações relativas à morte de Cristiane Andrea da Silva, em outubro do ano passado, no Paraná.

A cabeleireira Cristiane, de 39 anos, morreu após contratar Skalet para aplicação de silicone industrial que ocorreu “em um ambiente descrito pelos peritos como totalmente insalubre e inadequado para procedimentos médicos” — afirmou ao g1 o delegado Luis Gustavo Timossi, da Polícia Civil do Paraná (PC-PR). Antes do procedimento, a cliente havia transferido R$ 1.550 à suspeita em quatro pagamentos.

Segundo as investigações do caso, a ‘bombadeira’ teria fugido após complicações no momento da operação, enquanto a vítima foi encontrada e socorrida pelo marido, mas não resistiu. A equipe médica que a atendeu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) acionou a polícia, que identificou Skalet. Indiciada por homicídio e exercício ilegal de medicina, ela pode pegar até 22 anos de prisão.