Mega-Sena: duas apostas dividem R$ 11,9 milhões; 3 mineiros levam a quina

Duas apostas acertaram as seis dezenas sorteadas e dividirão o prêmio de R$ 11.917.659,56 do concurso 2838 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (11), em São Paulo. Os ganhadores são de Itapira e Jundiaí, no interior de São Paulo. Cada um receberá R$ 5.958.829,78.

Os números sorteados foram: 04 - 07 - 29 - 32 - 36 - 53.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os dois vencedores fizeram apostas simples, com seis números.

Além do prêmio principal, 73 apostas acertaram a quina e receberão R$ 31.673,49 cada. Três dessas apostas são de Minas Gerais: Frutal, Governador Valadares e Paraguaçu.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorrerá na quinta-feira (13), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.