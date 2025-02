Mega-Sena 2829 acumula e vai a R$ 90 milhões; 7 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2829 sorteadas neste sábado (15/2). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 90 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (18/2).

O prêmio saltou de R$ 50 milhões para R$ 90 milhões por que o próximo sorteio é de final zero e, por isso já havia um montante acumulado especificamente para ele.

A Mega-Sena 2829 teve as seguintes dezenas sorteadas: 13 - 22 - 38 - 46 - 51 - 56. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

Neste concurso, 90 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Entre os 90 apostadores, sete são mineiros: dois de Belo Horizonte, um de Pará de Minas, um de Patos de Minas, um de Pouso Alegre, um de Santa Luzia e outro de Uberlândia.

Uma das apostas de Belo Horizonte foi um bolão de 10 dezenas e 100 cotas. Os participantes vão dividir um prêmio de R$ 261.924,00. Outro bolão foi feito em Pouso Alegre, também com 10 números e seis cotas. Os sortudos vão dividir um prêmio de R$ 261.924,06.

Todos as outras apostas ganhadoras no Estado foram simples e cada uma vai receber R$ 52.384,82.



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.