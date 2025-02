Lotofácil: morador cidade mineira ganha mais de R$ 1 milhão

Um morador de Varginha, no Sul de Minas, fez uma aposta simples de R$ 3 e conquistou um prêmio milionário. No sorteio do concurso 3310 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (3), ele acertou as 15 dezenas sorteadas e ganhou R$ 1.021.598,86.

A aposta vencedora foi registrada na lotérica Nossa Senhora de Fátima, em Varginha. Além do sortudo mineiro, outros seis ganhadores também acertaram os 15 números. Três desses acertadores participaram de bolões, realizados em Fortaleza (CE), Teresina (PI) e Guabiruba (SC), e receberão R$ 1.021.598,76. Os outros três acertaram de forma simples em Goiânia (GO), Foz do Iguaçu (PR) e Joinville (SC), com prêmios de R$ 1.021.598,86.

Confira as dezenas sorteadas: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24.

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre 01 e 25 e torce para que 15 deles sejam sorteados. Existem prêmios menores para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números.