Mega-Sena: 15 apostas de MG batem na trave e acertam a quina

Quinze apostas de Minas Gerais acertaram cinco dezenas da Mega-Sena 2818 e ficaram muito próximas do prêmio principal. Os mineiros que acertaram a quina são das cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, Guanhães, Itaú de Minas, Itaúna, Juiz de Fora, Oliveira, Ribeirão Vermelho, Sete Lagoas, Timóteo, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

A aposta de Sete Lagoas foi a única a acertar com 7 números, garantindo um prêmio de R$ 37.897,54. As demais apostas, feitas de forma simples com 6 dezenas, receberam R$ 18.948,77 cada.

No total, 88 apostas em todo o Brasil acertaram a quina.

Já a quadra teve 4.697 apostas ganhadoras, que acertaram 4 dezenas, com um prêmio de R$ 507,16 por aposta.

Mega-Sena acumulou

O sorteio do concurso 2818 da Mega-Sena aconteceu na noite de terça-feira (21), em São Paulo. Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas, e o prêmio acumulado para o próximo sorteio chegou a R$ 10 milhões.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (23).

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

VEJA COMO JOGAR

**Pelo site**

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

**Pelo aplicativo**

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

**Pelo Internet Banking**

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

Clique em loterias

Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)

Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.