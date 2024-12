A dois dias do início de 2025, aumentam as expectativas para a chegada do ano novo. Além de projetar um novo ciclo com saúde, paz e felicidade, é esperado que no novo ano as pessoas possam se programar.



A lista oficial de feriados e pontos facultativos de 2025 foi publicada pelo Governo Federal no Diário Oficial da União desta segunda-feira (30/12). Ao todo, o próximo ano terá 10 feriados nacionais e oito datas de ponto facultativo.

Confira a lista:

Janeiro

O primeiro dia de 2025, nesta quarta-feira (1º/1), será o feriado de Dia da Confraternização Universal.

Fevereiro

Não haverá feriados nacionais e nem pontos facultativos.

Março

Ponto facultativo: segundo portaria publicada no Diário Oficial, o período de Carnaval terá ponto facultativo nos dias 3 e 4 de março. Já no dia 5 de março — quarta-feira de cinzas —, haverá ponto facultativo até às 14h.

Abril

O primeiro feriado nacional de abril será o da Paixão de Cristo, celebrado em uma sexta-feira, dia 18. Ainda no quarto mês de 2025, haverá também o feriado de Tiradentes, que será celebrado em uma segunda-feira, no dia 21.

A celebração do líder da Inconfidência Mineira será realizada em uma segunda-feira após o final um sábado e domingo que sucedeu à Semana Santa. Isso significa que a junção das duas datas pode gerar um feriadão!

Maio

O último feriado do primeiro semestre de 2025 será o Dia do Trabalho, em 1º de maio, uma quinta-feira. Não está prevista dispensa oficial na sexta-feira, mas para muitos o feriado na quinta pode emendar com a sexta e o fim de semana.

Junho

Ponto facultativo: em junho, de acordo com a portaria do governo, haverá ponto facultativo no dia de Corpus Christi, 19 de junho, uma quinta-feira. Na sexta (20/6), o governo também estabelece ponto facultativo. Essa programação emendaria datas de descanso com o final de semana, portanto.

Setembro

Setembro é o mês da celebração da Independência do Brasil, com feriado no dia 7 de setembro deste ano, um domingo.

Outubro

Os feriados nacionais de 2025 continuam com a Dia de Nossa Senhora Aparecida, que será celebrada no dia 12 de outubro, um domingo.

Ponto facultativo: o décimo mês de 2025 também contará com ponto facultativo do Dia do Servidor Público federal, que embora seja 28 de outubro — uma terça-feira —, será transferido para o dia 27, na segunda.

Novembro

Assim como os feriados de Independência e de Nossa Senhora Aparecida, o dia de Finados cairá em um domingo, no dia 2 de novembro. O penúltimo mês do ano também terá o Dia da Proclamação da República, no dia 15, um domingo; e o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro, uma quinta-feira.

Dezembro

Para fechar o calendário de 2025, haverá o feriado do dia de natal — 25 de dezembro, que cai na quinta-feira.

Ponto facultativo: Já na véspera da celebração do nascimento de Jesus — 24 de dezembro — haverá ponto facultativo após as 13 horas.