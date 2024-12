O cantor de funk Bernardo Soares da Rosa, conhecido pelo nome artístico Boladin 211, foi preso em flagrante em Porto Alegre na noite de Natal (25/12). Segundo a Polícia Civil, o MC de 20 anos é suspeito de agredir a namorada de 16 com socos, chutes e coronhadas.

O cantor foi detido por tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo e dano ao quebrar o celular da adolescente. De acordo com a investigação, Bernardo e a namorada tiveram uma briga motivada por ciúmes. Ele teria dito que iria matar a adolescente e foi ao quarto buscar a arma.

Segundo o portal G1, a vítima afirmou à polícia que feriu Bernardo na perna com uma faca de cozinha como tentativa de proteção. Em seguida, fugiu do apartamento e pediu ajuda ao porteiro do prédio, que acionou a Brigada Militar (BM).

A ocorrência foi feita na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O suspeito foi levado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) para aguardar a audiência de custódia.

'Terror do Sul'

Boladin 211, nome referência ao bairro Restinga Velha (Zona Sul da capital gaúcha), acumula mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais por ser um dos nomes do trap produzido no Rio Grande do Sul.

O cantor se autodenomina como ‘Terror do Sul’ e já publicou conteúdos com MC Poze e Oruam. Boladin gravou um clipe com MC Ryan que soma quase 90 milhões de visualizações.