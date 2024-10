A Caixa sorteou nesta segunda-feira (7/10) os concursos da Lotofácil 3214, Quina 6552, Lotomania 2683, Dupla Sena 2724 e Super Sete 606.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualizou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (7/10)



Lotofácil 3214 - R$ 1,7 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 332.623,24

14 acertos: 656 apostas ganhadoras, R$ 455,64

13 acertos: 16010 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos: 151399 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos: 709881 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dividem o prêmio principal uma aposta de São Luis (MA), uma de Belém (PA) e uma de Várzea Paulista (SP).

Próximo sorteio: R$ 1,7 milhão (8/10)





Quina 6552 - R$ 3,2 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 02 - 19 - 23 - 33 - 34





Premiação

5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 3.220.492,84

4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 4.656,10

3 acertos: 6.146 apostas ganhadoras, R$ 62,04

2 acertos: 128.364 apostas ganhadoras, R$ 2,97

Uma aposta de João Ramalho (SP) leva o prêmio principal.

Próximo sorteio: R$ 600 mil (8/10)



Lotomania 2683 - R$ 4 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 04 - 19 - 25 - 26 - 33 - 34 - 39 - 42 - 45 - 48 - 60 - 62 - 64 - 71 - 81 - 85 - 88 - 92 - 95

Premiação

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 65.088,17

18 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 2.291,84

17 acertos: 560 apostas ganhadoras, R$ 290,57

16 acertos: 3296 apostas ganhadoras, R$ 49,36

15 acertos: 14244 apostas ganhadoras, R$ 11,42

0 acerto: não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 5 milhões (9/10)

Dupla Sena 2724 - R$ 4,3 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas:

1º sorteio: 02 - 06 - 39 - 40 - 41 - 42

2º sorteio: 01 - 10 - 21 - 28 - 35 - 41





Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: não houve ganhador

5 acertos: 18 apostas ganhadoras R$ 5.087,64

4 acertos: 969 apostas ganhadoras R$ 108,00

3 acertos: 16.864 apostas ganhadoras R$ 3,10

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: não houve ganhador

5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 10.302,47

4 acertos: 1.045 apostas ganhadoras R$ 100,15

3 acertos: 18.531 apostas ganhadoras R$ 2,82

Próximo sorteio: R$ 4,7 milhões (9/10)

Super Sete 606 - R$ 1,9 milhão



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

1ª coluna: 1

2ª coluna: 9

3ª coluna: 7

4ª coluna: 4

5ª coluna: 1

6ª coluna: 8

7ª coluna: 1

Premiação

7 acertos: não houve ganhador

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 12.420,78

5 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 633,71

4 acertos: 710 apostas ganhadoras, R$ 49,98

3 acertos: 6.070 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (9/10)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.