O Santuário Nacional de Aparecida, no estado de São Paulo, inicia, nesta quinta-feira (3/10), a Novena e Festa da Padroeira do Brasil 2024. O evento consiste em um conjunto de orações que dura nove dias e prepara o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, celebrado em 12 de outubro.

Neste ano, o tema é “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança”, que está em sintonia com o Ano Santo proclamado pelo Papa Francisco para o próximo ano - quando a Igreja celebrará o Jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus. Serão festejados, até o dia 11 de outubro, dois momentos de oração por dia, que se separam entre a Novena da Tarde, às 15h, e a Solene, às 19h.

Além dos momentos de oração, durante a Novena, os fiéis são convidados a realizar um gesto concreto, doando alimentos não perecíveis. Os donativos serão destinados a instituições beneficentes de Aparecida (SP) e região. Segundo o Santuário, em 2023, foram arrecadadas mais de 23 toneladas de alimentos e mais de 12 mil itens de higiene e material de limpeza.

Confira a programação da Novena e Festa da Padroeira

3 de outubro : Bispo de São Luís de Montes Belos (GO), dom Lindomar Rocha Mota - “Mãe Aparecida, Somos Peregrinos Da Esperança!"

: Bispo de São Luís de Montes Belos (GO), dom Lindomar Rocha Mota - “Mãe Aparecida, Somos Peregrinos Da Esperança!" 4 de outubro : Bispo emérito de Araçuaí (MG), dom Esmeraldo Barreto de Farias - “Mãe Aparecida, Conduzi-nos até a Porta Santa, que é Jesus!”

: Bispo emérito de Araçuaí (MG), dom Esmeraldo Barreto de Farias - “Mãe Aparecida, Conduzi-nos até a Porta Santa, que é Jesus!” 5 de outubro : Bispo de de Barra do Garças (MT), dom Paulo Renato F. G. Campos - “Mãe Aparecida, Fazei-nos Fiéis à Fé em Jesus Cristo!”

: Bispo de de Barra do Garças (MT), dom Paulo Renato F. G. Campos - “Mãe Aparecida, Fazei-nos Fiéis à Fé em Jesus Cristo!” 6 de outubro : Bispo de São João Del Rei (MG), dom José Eudes Campos do Nascimento - “Mãe Aparecida, na caridade está nossa Esperança!”

: Bispo de São João Del Rei (MG), dom José Eudes Campos do Nascimento - “Mãe Aparecida, na caridade está nossa Esperança!” 7 de outubro : Bispo de Caçador (SC), dom Cleocir Bonetti - “Mãe Aparecida, fazei-nos Peregrinos da Reconciliação e do Perdão!”

: Bispo de Caçador (SC), dom Cleocir Bonetti - “Mãe Aparecida, fazei-nos Peregrinos da Reconciliação e do Perdão!” 8 de outubro : Bispo de São João da Boa Vista (SP), dom Eugênio Barbosa Martins - “Mãe Aparecida, fazei-nos Peregrinos-portadores da Justiça e da Paz!”

: Bispo de São João da Boa Vista (SP), dom Eugênio Barbosa Martins - “Mãe Aparecida, fazei-nos Peregrinos-portadores da Justiça e da Paz!” 9 de outubro : Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus (AM), dom Zenildo Lima da Silva - “Mãe Aparecida, somos Peregrinos-cuidadores da Natureza!”

: Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus (AM), dom Zenildo Lima da Silva - “Mãe Aparecida, somos Peregrinos-cuidadores da Natureza!” 10 de outubro : Arcebispo emérito de São Salvador (BA), dom Murilo S. R. Krieger - “Mãe Aparecida, Somos Peregrinos-missionários Da Copiosa Redenção!”

: Arcebispo emérito de São Salvador (BA), dom Murilo S. R. Krieger - “Mãe Aparecida, Somos Peregrinos-missionários Da Copiosa Redenção!” 11 de outubro: Arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes - “Mãe Aparecida, Enviai-nos Como Família Dos Devotos, Peregrinos da Esperança!”

Alterações

Neste ano, a tradicional Carreata, que presta homenagem à Nossa Senhora Aparecida, acontecerá às 16h do dia 8 de outubro.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata