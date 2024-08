Uma garota de 9 anos foi obrigada a participar de uma apresentação de Dia dos Pais, mesmo sendo filha de duas mulheres. A menina também teve que participar de uma foto com os colegas da turma e os pais deles.

O caso aconteceu na última sexta-feira (9/8) na unidade kids do Colégio Elo em Candeias, Bairro de Jaboatão dos Guararapes (PE), e foi denunciado à Polícia Civil do estado.

Ao g1 PE, a jornalista Maira Moraes, uma das mães da criança, contou que no dia buscou a filha na escola e perguntou como foi a aula, porém a menina não se estendeu no assunto. Ela só soube do que aconteceu depois que a mãe de um colega de turma da filha entrou em contato, preocupada, para saber como a menina estava após ter chorado durante o evento.

"O amiguinho estava lá na apresentação do Dia dos Pais e disse que a ‘tia’ obrigou ela a participar. E ela não quis, né? Ela ficou triste e chorosa com isso e o colega tentou consolar. Outra mãe, de um outro colega, foi quem ajudou. Tirou ela de lá e ficou com ela no colo durante a apresentação" explicou Maira

A jornalista relata ainda que o Colégio Elo sabia, desde a matrícula, que a criança é filha de duas mulheres. Em eventos como esse, a recomendação passada à escola era de deixar a garota em sala de aula fazendo outras atividades. Segundo a mãe da menina, a recomendação foi seguida nos anos anteriores, mas ignorada dessa vez, mesmo sob os pedidos da filha para permanecer em sala de aula.



As mães da menina procuraram a coordenação da escola para para saber por qual motivo a recomendação não foi seguida. “Quando cheguei, pedi para falar com os responsáveis para entender o que tinha acontecido. Estavam duas coordenadoras e, para minha surpresa, elas não sabiam de nada, o que eu achei mais preocupante ainda. Justifiquei que o Dia dos Pais é muito sensível e elas falaram: ‘somos uma escola tradicional’”, contou Nathalia Lins, a outra mãe da criança, em entrevista ao g1.

O Correio procurou o Colégio Elo para comentar o caso, mas foi informado apenas que "a direção executiva está ciente" e que ainda "vai responder qualquer dúvida". O espaço está aberto para resposta.

Também foram procuradas a Secretaria de Educação de Pernambuco e a Polícia Civil do estado, porém não houve retorno. O espaço para resposta também segue aberto.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza