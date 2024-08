A Polícia Civil do Distrito Federal, através da 16ª DP, investiga as causas do incêndio ocorrido em Planaltina na noite desta segunda-feira (13/8). Após combater as chamas, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) localizou cinco cadáveres carbonizados no local. Uma mulher de 43 anos, uma adolescente de 14 e três crianças, de cinco, oito e nove anos. Segundo testemunhas e vizinhos, as vítimas eram todas da mesma família, sendo a avó, três netas e uma tia das crianças, filha da dona da casa.



Conforme registrado na ocorrência da Polícia Civil, vizinhos afirmaram que a proprietária do imóvel possuia um altar religioso e tinha o hábito de acender uma velas todas as segundas-feiras. A casa de madeira foi totalmente consumida pelo fogo e no local restaram apenas escombros.

O incêndio ocorreu por volta das 23h desta segunda-feria (12/8) no Bairro Nossa Senhora de Fátima, às margens da DF230, em Planaltina. Assim que o trabalho de combate às chamas foi concluído, uma viatura do SAMU foi disponibilizada para atender e dar suporte psicológico à família e vizinhos.

A Polícia Civil informou que vai realizar perícia nos corpos e apurar as causas do incêndio.