SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu preventivamente nesta quarta-feira (3/7) um idoso de 82 anos suspeito de ter estuprado duas netas menores de idade. Outra criança da família, que tem 4 anos, mas cujo grau de parentesco não foi informado, também teria sido estuprada.





O nome do idoso não foi divulgado. A neta mais velha, hoje com 16 anos, relatou à polícia que era estuprada pelo avô desde que tinha 6 anos de idade.





Os crimes, ainda segundo a corporação, teriam ocorrido na casa do idoso, no centro de Cerquilho (a 140 km de São Paulo), na região metropolitana de Sorocaba.





De acordo com o delegado Emerson Jesus Martins, titular da Delegacia de Polícia de Cerquilho, no caso da adolescente de 16 anos, o crime ocorria à noite, quando ele eventualmente cuidada da menina para a mãe trabalhar. As outras menores também teriam sido atacadas no imóvel.





Há quatro boletins de ocorrência registrados contra o idoso, três por estupro de vulnerável e um por coação, em virtude das ameaças que ele teria feito à família caso fosse denunciado, motivo pelo qual acabou preso nesta quarta.





"Ele disse que tinha uma arma e que iria matar todo mundo caso falassem com a polícia. Mantinha o silêncio das vítimas sob ameaça", afirma Martins, que diz não ter encontrado arma na casa do suspeito.

O delegado disse que a família de uma das supostas vítimas denunciou o caso à polícia depois que a menina contou o que estaria acontecendo. "Isso encorajou as demais denúncias", afirmou.





De acordo com o delegado, o idoso confessou ter estuprado apenas a menina mais velha. À polícia o suspeito ainda disse ter dado dinheiro à neta.





"Antes de ir para a penitenciária ele resolveu falar e contar a verdade. Confessou o crime dando riqueza de detalhes sobre o estupro da neta", disse o delegado.





A prisão preventiva foi autorizada pela Justiça após audiência de custódia, e o suspeito foi levado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Sorocaba.