Influenciador é suspeito de desviar doações para filha com paralisia cerebral

O influenciador Igor Viana, de 24 anos, é investigado por uma série de crimes que envolvem a filha dele, de dois anos, que tem paralisia cerebral. Na redes sociais, Igor compartilha a rotina com a criança — mas, nos bastidores, tem diversas falas e atitudes problemáticas com relação a ela, diz a polícia.

Em Anápolis (GO), cidade onde mora, Igor é suspeito de maus-tratos, estelionato, desvio de proventos de pessoa com deficiência e por causar constrangimento a criança.

Há vídeos em investigação em que o pai inferioriza a menina por ser uma pessoa com deficiência. Em uma das gravações em questão, Igor grava a menina e pede para ela ir ao mercado para ele. Como ela não responde, ele então se irrita e diz "menina inútil do c*****".





A polícia investiga se houve desvio de dinheiro das doações enviadas à família pelos seguidores, que são destinadas aos cuidados da menina. Ao g1, Igor afirmou que o dinheiro era mandado para a conta dele e, por isso, não seria obrigado a gastar apenas com a filha.

"Minha filha não tem PIX, então se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidade de serem supridas. Também sou um ser humano", disse.

Ainda sobre a menina, o influenciador falou que a criança "é chata' e que já deu muito trabalho para ele. "Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta", acrescentou.

A mãe da criança também é suspeita de desvio de dinheiro e pode responder por omissão, caso sejam confirmadas as autorias dos crimes pelos quais Igor é investigado — já que, como mãe, não teria impedido o acontecimento dos atos criminosos.

Com a repercussão dos possíveis crimes cometidos por ele, o influenciador privou o perfil no Instagram.

Polêmicas

Além de debochar da filha, Igor Viana já teve falas e atitudes polêmicas como influenciador. Em 2020, ele publicou um vídeo nas suas redes sociais em que dizia não se relacionar com mulheres abaixo de 50kg. "Eu acho que essa parada de estria nem é discutível. Quando vejo menina com estria eu passo mal. Me dá meio que nojo, parece que vai rachar", concluiu.

Em 2022, Igor denunciou um homem que supostamente teria entrado na casa dele e o hostilizado. Na ocasião, ele afirmou ser bissexual e que os ataques eram homofobia. O influenciador gravou o ocorrido e postou nas redes sociais.

Atualmente, Viana investe em uma carreira como rapper e publicou o anúncio de uma parceria com o DJ Alok. Pouco depois da postagem, ele gravou um vídeo em que debocha dos músicos de Anápolis e se gaba de ter conseguido a parceria.