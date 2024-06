A lancha explodiu no dia 17 de junho, nas proximidades da Ilha do Japonês, em Cabo Frio. Foi o terceiro episódio de explosão de lancha no município em pouco mais de um mês

Morreu neste domingo (23/6) mais uma vítima da explosão de uma lancha em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, ficou seis dias internado no Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

A primeira morte em decorrência do acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira (21). A vítima foi Davi Freire Zerbone, de 4 anos, que também estava internado na unidade de saúde.

Com relação às outras vítimas da explosão, a direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, informou que, de acordo com o último boletim médico, é estável o estado de saúde de Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses. Estão também estáveis Ana Livia Pimentel, de 5 anos; Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos e Caroline Pimentel, de 28 anos.

A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) informou que a paciente Leticia Sampaio, de 26 anos, foi transferida para uma unidade hospitalar no estado do Espírito Santo.

A lancha explodiu há uma semana, no dia 17 de junho, nas proximidades da Ilha do Japonês, em Cabo Frio. Foi o terceiro episódio de explosão de lancha no município em pouco mais de um mês.