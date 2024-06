Por Marcos Antônio de Jesus

A onda de violência no Ceará, que começou na madrugada da última quinta-feira, já deixou 12 pessoas mortas e nove feridas, entre elas crianças. Diante da situação, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), pensa em pedir ajuda ao governo federal para controlar a situação.

Os casos de violência começaram no centro de Viçosa, a cerca de 360 km de Fortaleza, na madrugada de quinta-feira, quando oito pessoas foram executadas. Segundo a polícia ocupantes de carros e motocicletas desceram, renderam as vítimas e depois atiraram. Todas estavam em um bar, durante uma comemoração na Praça Matriz.

Ao todo, nove pessoas foram atingidas na ocorrência. Sete delas morreram no local. Duas foram levadas ao Hospital Municipal de Viçosa, e depois transferidas para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, na cidade de Tianguá, onde Adrian Mateus Brito dos Santos, de 23 anos, morreu. O rapaz havia perdido parte do baço e teve o intestino perfurado.

Na capital, no bairro Barroso, um ataque deixou oito crianças e adolescentes com idades entre 8 e 16 anos feridos. Uma mulher de 48 anos e uma criança de 10 anos morreram.

De acordo com a Polícia Militar, criminosos fizeram disparos em direção à arquibancada de um campo de futebol.

No bairro Mondubim um entregador e um homem foram mortos. O motoboy tinha 23 anos e a outra vítima 30 anos. A polícia apura a informação de que o entregador era o alvo dos criminosos.

Pronunciamento sobre os últimos casos de violência no Ceará.





O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, afirmou que as apurações iniciais apontam para o envolvimento de algumas das vítimas com o tráfico de drogas. Ainda não se sabe se a questão seria disputa entre facções rivais ou dissidências.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, divulgou neste sábado, por meio do X (antigo Twitter), que um homem foi preso e um adolescente apreendido por suspeita de participação no crime no bairro Barroso.